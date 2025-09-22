◆パ・リーグソフトバンク０―１オリックス（２２日・みずほペイペイドーム）オリックスが、昨年４月に名称変更された敵地・みずほペイペイドームで初の３連勝を飾った。ともに無得点で迎えた８回、杉本が先制の１６号ソロ。相手のセットアッパー・松本裕から左越えへ運び「何とかしたいという思いだけで打ちました」と声を弾ませた。先発・エスピノーザが６回無失点と好投し、７回から入山―椋木と若手右腕が好救援。最後は