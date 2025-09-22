女子プロゴルフで国内ツアー１４勝の有村智恵（フリー）が２２日、横浜市内で行われたヤマハのゴルフ新製品発表会に出席した。同１勝の永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）、下部ツアー３勝の中村香織（Ｅａｓｔｇｏｌｆｓｃｈｏｏｌ）とともにトークショーに参加。有村はすでに試した新製品のドライバーについて「コントロールショットして思い通りの球が打てて、球が強かったのですごい興奮した。食いつきの良さ、打感の感