※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ妻によって証拠を押さえられた義妹は開き直り、「慰謝料払えば満足でしょ？」と挑発。離婚すれば経営者の夫が慰謝料を払うと言い放ち、勝ち誇ったように笑います。離婚したとしても財産分与があれば慰謝料を払ってもおつりがくる…このまま義妹はノーダ