なんとなくって毎夜3時ぴったりに目が覚める。亡くなった人が出てくる夢はどういう意味なんだろう／わたしの夢が覚めるまで（1）心にモヤモヤを抱えた人たちに寄り添うエピソード。都会で一人暮らしをする38歳の「その」は最近眠りが浅く、夜中の3時に目が覚め、その日見た夢を思い出すのが日課になっていました。彼女は「ひとりで生きてるつもり」でいましたが、独身の友達が田舎に帰ったり、同僚がペットを飼い始めたり、周りに