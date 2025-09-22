◇プロ野球パ・リーグ オリックス 1-0 ソフトバンク(22日、みずほPayPayドーム)本拠地でオリックスとの4連戦に挑んでいるソフトバンク。3戦目となるこの日は完封負けを喫し、3連敗となりました。なお同日に2位・日本ハムがロッテに敗れたため、優勝マジックは「6」となっています。先発マウンドにあがったのは直近3試合で無失点、18イニング連続の無失点を継続している大津亮介投手。この日も味方の好守備に助けられながら、三者凡