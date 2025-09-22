（東京中央社）日本統治時代に産業鉄道として建設された阿里山林業鉄路（南部・嘉義）を題材にした台日共同制作のドキュメンタリー「神木の森へ台湾阿里山森林鉄道」の特別上映会が21日、東京都内で行われた。同鉄道の雄大な景色と百年来の文化の物語が紹介され、台日交流の重要な一里塚となった。台湾の公共テレビ（公視、PTS）と日本放送協会（NHK）が共同で制作した。8K超高精細映像と22.2マルチチャンネル音響を採用し、同