【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWのプレデビュー曲「Moonchaser」のMVが公開された。 ■夢の体現者として輝きながら踊る幻想的な作品 STARGLOWは、BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した第3のボーイズグループ。 9月22日にデジタルリリースされた「Moonchaser」は夢を追いかけ、限界を超え、仲間とともに輝く未来へ向かう情熱を歌ったプレデビュ