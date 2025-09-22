北海道松前町唐津にある寺で2025年9月20日、敷地内に設置されたカメラにクマの姿が映っていると、寺の関係者から警察に通報がありました。クマが撮影されたのは前日（19日）の夜で、カメラの前を横切る姿が映っていました。クマは体長1メートル～1.5メートルほどとみられています。また、この付近では9月21日午前2時半ごろにも、新聞配達をしていた人が、車の中から体長1メートルほどのクマを目撃していま