◇セ・リーグ阪神2-3ヤクルト（2025年9月22日神宮）阪神がヤクルトに2―3と逆転負けを喫した。これで阪神は同一カード連敗となった。2―2の8回2死。ドリスが投じた内角直球をオスナが左翼席へと運んだ。先発・才木は5回1/3で降板。無死二塁から北村恵の投ゴロを右足くるぶし付近に受け、マウンドを降りた。打線は佐藤輝が第39号ソロで先制。4回には昇格即「5番・一塁」で起用された前川が中堅への2点適時二塁打を放っ