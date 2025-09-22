¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿ùËÜ Ë¨NGT48¤Î»°´üÀ¸¡¦¿ùËÜ Ë¨¡Ê¤¹¤®¤â¤È¡¦¤â¤¨¡Ë¤¬¡¢9·î22Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤40¹æ¡Ù¤Ç¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤ë¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡ª7·î¤Ç20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿"¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó"¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤´Í÷¤¢¤ì¡ª¥­¥å¡¼¥È¤Ç¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¼«Á³ÂÎ¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡ö¡ö¡ö¢£°ÂÆÞÌî¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡½¡½½é¤á¤Æ¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡©¿ùËÜ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Á°Æü¤ÎÌë¤ÏÁá