東京都世田谷区で今月１日、韓国籍の衣料品販売業バン・ジウォンさん（当時４０歳）が刃物で切られて殺害された事件で、警視庁は２２日、殺人容疑で逮捕した交際相手で韓国籍のパク・ヨンジュン容疑者（３０）をストーカー規制法違反と邸宅侵入の両容疑で再逮捕した。発表によると、パク容疑者は８月２９〜３０日、バンさんの港区の自宅マンションの共用部に７回侵入したほか、事件当日にバンさんが仕事で訪れていた現場周辺を