34年ぶりに東京で開催された「世界陸上」。その中継では映らなかった、競技後にあったドラマなどをお伝えします。【写真で見る】織田裕二さんも「泣いちゃうよ」と感動レジェンドスプリンターが最終日に見せた髪色レース中に“大切な物”を失ったメダリストの悲劇…結末は?山形純菜キャスター:世界陸上における選手のハプニングや、ファッションに注目して見ていきます。まずは、ブラジル代表のC.ボンフィム選手（34）です。男子