演歌歌手・二見颯一が２２日、東京・江東区のティアラこうとうで「二見颯一やまびこコンサート２０２５」を行った。出身の宮崎と東京の２か所で行っている「やまびこコンサート」で、ステージでは昨年リリースのシングル「泣けばいい」のほか、９月１７日にリリースしたばかりの新曲「こころの声」など１７曲を熱唱した。新曲は北島三郎こと原譲二が作曲した作品で、母親、友人、父親それぞれに「ありがとう」の感謝を込め