ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・つばきファクトリーの元リーダーで女優の山岸理子（26）が、約2年ぶり4冊目となる写真集「君しか知らない」（オデッセー出版）を11月19日に発売することが、このほど公式サイトなどで発表された。 【写真】昼も大胆！美背中を惜しげもなく露出 アイドルを卒業して以降、初の写真集。宮古島で行われた撮影では笑顔いっぱいの開放的姿を披露した