女優の當真あみが22日、都内で行われた映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』完成披露試写会に、齋藤潤、池端杏慈、杉野遥亮、中条あやみ、田中麗奈、ユースケ・サンタマリア、酒井麻衣監督と共に出席。中条が告白した出来事に、當真が喜ぶ場面があった。【写真】2人とも初々しくてかわいい！當真あみ＆齋藤潤の2ショット本作は、余命半年と宣告された桜井萌（當真）が、高校1年生の春、一生分の恋をする物語。TikTokで話