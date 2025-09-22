歌手の二見颯一が２２日、東京・江東区のティアラこうとうで「やまびこコンサート２０２５」を行い、全１７曲を歌唱した。披露した新曲「こころの声」（１７日発売）は、歌手・北島三郎が原譲二名義で作曲。二見が北島の「なみだ船」を番組でカバーしたところ、共演していた本人が絶賛したことでコラボが実現した。レコーディングでは付きっきりでアドバイスを受け「神様みたいな存在。ずっと夢の中にいる感じだった」と感謝