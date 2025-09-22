◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―２阪神（２２日・神宮）阪神が交流戦時以来の３連敗を喫した。２―２の８回２死。ドリスがオスナに勝ち越しソロを献上した。０―０の２回。佐藤輝が昨季までの同僚・青柳からリーグトップ独走の先制３９号ソロを放ち、自身初のシーズン４０本塁打に王手を掛けた。４回には、この日１軍に昇格した前川が左中間を破る適時二塁打。だが、その後は沈黙が続いた。先発の才木は２―２の６回に負