表彰式で笑顔の松山英樹（左）と小林大河＝22日、横浜CC日本で新規開催される米男子ゴルフツアーのベイカレント・クラシック・レクサス（10月9日開幕）のアマチュア予選会が22日、本大会の会場となる神奈川県横浜CCで行われ、22歳の小林大河（日大）が67の1位となり、出場権を獲得した。予選会の発起人として表彰式に出席した松山英樹は「一緒の舞台でプレーするのが楽しみ。僕は当然優勝を目指すが、小林君も頑張ってほしい」