9月21日、MBS・TBS系『ちょっと聞いてよ！ぐちバカリ』でMCを務めたバカリズムが、売れっ子にマウントをとられたと思う瞬間を明かした。【関連】バカリズム、脚本ドラマの宣伝で“すごい嫌”と思っていることをぶっちゃけ「毎回ムカつく」番組で“嫌いな口癖”の話題になると、バカリズムは、「売れ始めた、今一番乗りに乗ってる、結構ばんばんテレビに出始めたぐらいの芸人さんとかタレントさんによくありがちな一言なんですけど