先週開幕した「ながさきピース文化祭」。 県内各地でさまざまなイベントが開かれています。 長崎市では、個性豊かなダンスが集結したイベントで盛り上がりました。 （日本舞踊） しなやかな日本舞踊に、力強く軽快なストリートダンスなど、個性豊かなアクションで会場を盛り上げます。 長崎市のハピネスアリーナで21日に開かれたダンスイベント。 ながさきピース文化祭の一環で