◆大相撲秋場所９日目（２２日、東京・両国国技館）幕内・正代（時津風）が６連勝で１敗を守った。同・翔猿（追手風）の腕を手繰って、右をのぞかせると押し出し。土俵下まで吹っ飛ばした。支度部屋では「翔猿、大丈夫でしたか？」と報道陣に確認するほど無我夢中だった。先場所は５場所ぶりの勝ち越しだった。元大関は「勝ち越したかった。土俵際、何をされるかわからないので心の余裕はなかった」と振り返った。全勝の横綱・