女優の郄橋ひかるが２２日に自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎え、近影を公開した。この日、誕生日を迎えた郄橋は「２４歳」とつぶやき、ショートカットの髪形にカチューシャ、金色のハートジュエリーを付けた姿をアップした。この投稿にはお祝いコメントが殺到。他にも「どんどんお綺麗に」「カチューシャお似合い」「髪色も素敵」などの声も寄せられた。