◆大相撲秋場所９日目（２２日、東京・両国国技館）東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）が小結・高安（田子ノ浦）を破り、６勝３敗とした。立ち合いで右のまわしを取りに来た高安に、もろ差しとなって２秒７で一気に寄り切った。「立ち合いで中に入って、しっかり足を出していけた。良かったと思う」と語った。ただ、「イメージとはちょっと違う」と付け加えた。当初は頭から当たる形を想定していたが、土俵に上がった際、高安の