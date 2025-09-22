女優の沢口靖子（60）が22日放送のフジテレビ系「クイズ!ドレミファドン!」（後7・00）に出演。カラオケでよく歌う曲を明かした。今回は「新ドラマ人気番組対抗クイズドレミファドン秋の祭典！昭和平成令和ドラマソングSP」と題して放送された。沢口は「90年代累計売上げ最強ドラマソングベスト60」の早押しで、46位にランクインした「あしたがあるから」の主題歌「PIECEOFMYWISH」（今井美樹）を見事正解した。番組MC