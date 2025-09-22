◆大相撲▽秋場所９日目（２２日、東京・両国国技館）西十両４枚目・三田（二子山）が、西十両２枚目・千代翔馬（九重）を押し出して、８勝目を挙げた。相手の強烈なかち上げについては「想定はしていなかったが、うまく対応できた。止まらずに足がしっかり出たので良かった」と振り返った。関取になって９日目での勝ち越しは自己最速。「いつもより早く勝ち越すことができた。まだあるのでこれまで以上に気を引き締めていき