米男子ゴルフツアーの新規大会ベイカレント・クラシック・レクサス（10月9日開幕）のアマチュア予選会「HidekiMatsuyamaAmateurChallenge」が22日、神奈川・横浜CC（パー71）が行われた。松山英樹（33＝LEXUS）が発起人を務める予選会は、本大会と同じコースで18ホールのストロークプレーで争われ、67をマークした小林大河（22＝日大）が1位となり、1枠しかない出場権を獲得した。最終18番、小林は2メートルの下りのパ