この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、いら☺︎3y👧👦＋10m🎀(@ddtwin_0728)さんの投稿です。 夫が大活躍 いら☺︎さんのお家はある日、ご主人さん以外みんな胃腸炎にかかってしまいます。そんな大変な事態にもかかわらず、ご主人はせっせと家族のお世話をしてくれて…。 旦那以外胃腸炎で壊滅の我が家 8:00 👨「