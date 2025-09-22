商店街で目撃されたのは、店頭に置いてある商品を狙った“小説泥棒”です。「治安が良いので全然安心しておいておいたが、やっぱりショックが大きくて…」と話し、被害を訴えるのは、岐阜市に店舗を構えるカフェ。問題の人物は9月11日、午後6時ごろに現れました。マスクを着け、周りを気にするそぶりも見せず手を伸ばしたのは、アニメの原作小説です。商店街が作中に登場することから、店頭に飾っていたものだといいます。その小説