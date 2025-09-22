9月23日（祝火）に浦和競馬場で行われる、テレ玉杯オーバルスプリント（Jpn3・3歳上・ダ1400m）の枠順は下記の通り。JRAからは4頭が出走。休養明けのガビーズシスターは大外へ。交流重賞2勝のエートラックスはモレイラを迎えて9番から。地方からはさきたま杯2着のムエックスを中心にJRA勢を迎え撃つ。【東京スプリント】ルメール「外枠あまり良くなかった」ガビーズシスターは5着JRAからは4頭1枠1番ムエックス牡7・54.0・張田昂