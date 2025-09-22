話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆顔見知りの相手と恋に発展しちゃうかも珍しく人肌やぬくもりを求める時期。恋愛への意欲や関心も高まりそう。フリーの人は、新しい出会いより、顔なじみの中に“恋の種”が潜ん