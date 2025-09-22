元大相撲の横綱・若乃花でタレントの花田虎上（54）が22日放送の日本テレビ系「有吉ゼミ」（後7・00）に出演。50歳を超えても衰えない食欲の理由について明かした。大食い対決で両手に焼き鳥を持ち、わんぱくに食べ進める花田。対戦したギャル曽根から「わんぱくですね」と突っ込まれると、「わんぱく相撲出身ですから」と軽快に返した。50歳を過ぎても食欲が落ちないといい、「現役力士には負けない」と豪語。「この歯のか