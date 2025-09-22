石破総理大臣の退陣表明に伴う自民党総裁選挙が告示され、５人が立候補を届け出ました。 立候補したのは、届け出順に、小林鷹之元経済安全保障担当大臣（５０）、茂木敏充前幹事長（６９）、林芳正官房長官（６４）、高市早苗前経済安全保障担当大臣（６４）、小泉進次郎農林水産大臣（４４）の５人です。 衆参両院で少数与党となる中、多数派の形成に向けた政権枠組みの在り方や当面の物価高対策、党の再建を主な争点に競い合い