◆ソフトバンク―オリックス（22日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの大津亮介投手が、6回無失点の好投も今季6勝目とはならなかった。6回97球3安打無失点、5奪三振だった。序盤は緩急を生かした投球で三振を量産。4回まで一人の走者も出さない完璧な投球を見せた。5回は先頭頓宮佑真に左中間を破る二塁打を許すも、後続を打ち取り無失点。杉本裕太郎を右飛に打ち取ると、大きく吠えた。6回も2死から連打で一、三塁の