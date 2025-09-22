◆ソフトバンク―オリックス（22日、みずほペイペイドーム）優勝マジック6のソフトバンクが満塁での逸機が続いている。ともに無得点で迎えた5回。約5カ月半ぶりに戦列復帰した柳田悠岐が2死一、二塁から四球を選んで満塁とチャンスを広げた。この絶好の先制機で柳町達が二ゴロに倒れ、本拠地はため息に包まれた。続く6回にも1死満塁とチャンスをつくった。海野隆司は空振り三振、川瀬晃が三ゴロに倒れ、またしても得点を奪