現在、秋の全国交通安全運動が行われていますが、高崎では２２日に市内の小学校の校長３人が一日警察署長を務め、ドライバーに交通安全を呼びかけました。 この活動は秋の全国交通安全運動にあわせて高崎市や警察、交通安全協会でつくる協議会が毎年行っているものです。街頭指導には交通関係団体のメンバーおよそ１００人が参加し、高崎警察署の小菅博司署長が、「事故を防ぐためにそれぞれの立場で交通安全を訴えて