２２日朝、みなかみ町で栗拾いをしていた７７歳の男性がクマに襲われけがをしました。男性は軽傷です。 警察によりますと、２２日午前５時４５分ごろみなかみ町真庭で「父親が体長１メートルくらいのクマに襲われた」と家族から１１０番通報がありました。 クマに襲われたのは、近くに住む７７歳の男性で１人で栗拾いをしていたところ、突然後ろからクマに襲われ、尻をひっかかれるなど、軽いけがをしました。クマは、体長