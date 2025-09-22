今月18日、茨城県境町で発生した突風について、気象台は「ダウンバースト」か「ガストフロント」の可能性が高いと発表しました。いずれも「竜巻」とは違います。今月18日、茨城県境町で突風が発生し、重さおよそ25トンのクレーンが倒れる被害があり、水戸地方気象台は機動調査班を派遣し状況を調べていました。現地調査の結果、気象台はこの突風をもたらした現象は「ダウンバースト」か「ガストフロント」の可能性が高いと発表しま