１８日に茨城県境町で発生した突風について、水戸地方気象台は２２日、現地調査の結果、積乱雲から強い下降気流が吹き付ける「ダウンバースト」か、広範囲に継続的に強い風が吹く「ガストフロント」の可能性が高いと発表した。風速は約３０メートルと推定された。同気象台は、つくば市での突風についても現地調査の結果がまとまり次第、公表するとしている。県によると、境町では大型クレーンが道路に倒れるなどした。非住家