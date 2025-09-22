現地調査で被害状況を聞く水戸地方気象台の機動調査班＝19日午後、茨城県つくば市水戸地方気象台は22日、茨城県境町とつくば市で18日に発生した突風のうち、境町で発生したのはダウンバーストかガストフロントだった可能性が高いと発表した。風速約30メートルだったと推定している。つくば市についても調査している。気象台によると、境町では大型クレーンが倒れるなどの被害があった。当時、活発な積乱雲が付近を通過していた