スマートフォンなどの使用時間の目安を「１日２時間以内」とする愛知県豊明市の条例が、２２日の市議会で賛成１２、反対７の賛成多数で可決・成立した。１０月１日から施行される。市によると、全市民を対象にスマホの使用時間を定めた条例は全国初。「使いすぎ」に一石を投じる条例として注目される。条例はスマホやタブレット端末の過剰な使用を防ぐ狙い。市は、深夜まで使い続けて睡眠時間が減り、心身に悪影響を及ぼすこと