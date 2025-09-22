夏休みも終わり、家事などを頑張る方に一息ついてほしいということで、9月25日は「主婦休みの日」に設定されています。普段の家事を見つめ直してみませんか?【写真を見る】家事の不満「もちろんある」どう分担？家事の時給平均1422円出水麻衣キャスター:共働き世帯が考える、家事の平均時給1422円。東京都の最低賃金を上回っていますが、それぞれどのように考えているのでしょうか。家事共有アプリ「ペアワーク」で、家事の時