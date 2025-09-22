◆大相撲秋場所９日目（２２日、東京・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）が５連勝で１敗を守った。大の里がもろ手を突いた直後に幕内・若元春（荒汐）にいなされ、仕切り線付近で左足を滑らせたような形になった。背中をみせるピンチに、とっさに左へ半回転。相手を受け止めると右を差し、若元春得意の左四つにさせなかった。圧力を生かして前へ出ると寄り倒した。「背を向けた瞬間は危ないと思ったけれど、すぐにどっしりと