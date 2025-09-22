タレントのマツコ・デラックスが２２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。２１日に閉幕した世界陸上２０２５についてコメントした。この日の視聴者投票のテーマ「あなたには好きな陸上競技がありますか？」について聞かれると、世界陸上について「なんかさ。中継はもちろんなんだけど、せっかくだから沿道でマラソンとか応援しようと思ってたんだけど、マラソン