9月22日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、ゲストに株式会社AOKIホールディングス執行役員の石松昇氏を迎えて、生成AIやデータ活用の取り組みについて詳しくお話いただいた。 文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「まずは企業プロフィールをご紹介いたします。1958年、“ビジネスマンが日替わりでスーツを着られる世の中にしたい”との想いを胸に、AOKIグループは