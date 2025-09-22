日本サッカー協会(JFA)は22日、10月の国際親善試合に臨むビーチサッカー日本代表メンバーを発表。元サッカー日本代表MF森岡亮太が初選出された。1991年4月12日生まれの森岡は、久御山高から10年に神戸に加入。その後、ポーランドやベルギーでプレーすると、24年に神戸に復帰し、25年3月に現役引退が発表された。14年9月のウルグアイ戦で日本代表としてもデビューを果たしており、国際Aマッチ5試合に出場している。森岡は今年