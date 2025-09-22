【線状降水帯とは】線状降水帯とは、気圧配置や風などの影響によって、ベルトコンベアのように次々と発生した雨雲が列をなす現象です。ほぼ同じ場所で数時間から半日にわたって、バケツをひっくり返したような激しい雨が降り続けます。本州では夏から秋にかけて毎年のように発生しており、バケツをひっくり返したような豪雨が降ることで、多くの被害をもたらす可能性があります。 【発生したら】もし今後「線状降水帯」が発生し