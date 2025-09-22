熊本市出身でボクシングのWBCミニマム級元王者の重岡優大さんが、現役引退後、初めて公の場に姿を見せました。 【写真を見る】「回復傾向で、口からも食事」ボクシング重岡優大さん弟 銀次朗さんの容体などかたる 入院中の弟の容体、そして今後について語りました。 重岡優大さん「弟はいま回復傾向にありますし、口からも食事ができるようになっている」 重岡優大さんの弟、銀次朗さんは、今年5月の世界戦の後に急性硬膜下