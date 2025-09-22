俳優の加藤大悟（25）が22日、ヒューリックホール東京でライブ「BICOLOR」を行った。東名の2都市で19日、22日と公演を行った。新曲「BabyMaybe」「GoldMoon」など、全14曲を披露した。「OverandOver」「最後の雨」などカバー曲も披露。「Over…は物心ついていない頃にそういう楽曲にハマるきっかけになった曲。最後の雨は歌をうまくなろうと思ったきっかけの曲。この会場で歌えていますからね。当時の加藤君は思って