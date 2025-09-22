サバシスターが、9月10日にリリースした新曲「才能」のミュージックビデオを公開した。本楽曲は森永製菓inゼリーの、年間を通して全国のがんばる高校生を応援する企画「その全力にさしいれを。学校にｉｎゼリー」のCMソングとして書き下ろされた楽曲。同企画の第一弾として、サバシスターが実際の高校に訪れライブを実施した模様を収めたWEB CMが公開されている。「才能」はすでに各地の夏フェスやライブでも披露されているが、公