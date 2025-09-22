今年は暑い期間が長かった一方で冬に入ると急に気温が下がりそうです。気象庁によりますと、来月、日本付近は暖かい空気に覆われやすく、気温は全国的に高くなる見通しです。一方、12月になると寒気が入って、東日本から沖縄・奄美の広い範囲で気温は平年並みか低くなるということです。また、この冬の日本海側の降雪量は、北日本と東日本でほぼ平年並み、西日本では平年並みか多くなる見通しです。気象庁は、秋の終わりから冬のは